Lazio - Atalanta, le formazioni ufficiali: Noslin dal 1', torna Provstgaard
14.02.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
LE FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO - ATALANTA:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Samardzic, Bernasconi; Krstovic. All.: Palladino.