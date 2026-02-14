PRIMAVERA | Lazio - Cagliari 2-2: i rossoblù pareggiano in rimonta
È un pari pieno di rimpianti quello ottenuto dalla Lazio Primavera contro il Cagliari. Passati in vantaggio al 27’ grazie alla rete di Serra, i biancocelesti avevano trovato il raddoppio a inizio ripresa grazie alla doppietta personale del numero 17. Al 77’, però, i rossoblù la riaprono con Cardu, riuscendo ad agguantare il 2-2 all’inizio del recupero grazie alla rete di Cogoni. La squadra di Punzi, così, va a quota 35 punti, sciupando un’occasione d’oro per agganciare il Lecce al sesto posto ed entrare in zona play-off.
Primavera 1 | 25ª giornata
Sabato 14 febbraio 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci (58' Trifelli), Bordoni; Cangemi (46' Ferrari), Battisti (70' Santagostino), Munoz (80' Milillo), Gelli, Cuzzarella (70' Canali); Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Calvani, Sulejmani, Marinaj, Montano, Ferrari, Iorio. All.: Francesco Punzi:
CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Costa (58' Hamdaoua), Cogoni, Prettenhoffer (68' Cardu), Grandu, Sulev (58' Malfitano), Franke, Russo (68' Roguski), Amos Marini, Sugamele. A disp.: Lesiewicz, Doppio, Pintus, Pibiri, Stanev Goryanov, Nunn. All.: Alessio Rubicini.
Arbitro: Caruso (sez. Viterbo)
Assistenti: Raccanello - Ceci
Marcatori: Serra (27', 46', L), Cardu (77', C), Cogoni (90'+1', C).
Ammoniti: Cuzzarella (L), Santagostino (L).
Espulsi: /
Recupero: 5' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+5' - Triplice fischio: Lazio Primavera - Cagliari termina 2-2.
90'+5' - Sana Fernandes prova l'azione in solitaria, ma stringe troppo la conclusione che termina sul fondo.
90'+1' - Pareggia il Cagliari! Cogoni conclude al volo sugli sviluppi di un calcio di punizione e supera Pannozzo grazie a una deviazione.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
89' - I rossoblù si riversano in avanti a caccia del pari
84' - Santagostino stende un avversario al limite e viene ammonito.
83' - Tiro-cross insidioso di Gelli su punizione: Kehayov si allunga e mette in angolo.
80' - Ultima sostituzione per i biancocelesti: Milillo prende il psoto di Munoz.
77' - Il Cagliari la riapre! Cardu anticipa di testa l'sucita di Pannozzo e accorxiamle distanze.
70 - Battisti e Cuzzarella lasciano il campo: al loro posto dentro Santagostino e Canali.
68' - Altri due cambi per gli ospiti: dentro Cardu e Roguski, fuori Prettenhoffer e Russo.
66' - Serra cerca la tripletta su Punizione: il suo tentativo termina alto.
59' - Cambia anche la Lazio: fuori Pernaselci, dentro Trifelli.
58' - Doppia sostituzione nel Cagliari: Malfitano e Hamdaoua prendono il posto di Sulev e Costa.
57' - Palo di Battisti! Il centrocampista riceve al limite e chiude col destro sul primo palo: la palla scheggia il legno e termina fuori.
46' - GOOOL DELLA LAZIO! Dopo appena pochi secondi dall'inizio della ripresa, Serra riceve un cross in area, controlla col petto e calcia al volo col mancino, trovando la doppietta personale e la rete del 2-0.
46' - Inizia il secondo tempo
46' - Primo cambio per Punzi: Ferrari prende il posto di Cangemi.
PRIMO TEMPO
45' - Il primo tempo si chiude senza recupero: 1-0 all'intervallo.
43' - Lazio ancora pericolosa: Battisti calcia di prima intenzione col sinistro all'interno dell'area di rigorw, ma un'ottima risposta di Kehayov gli nega il gol.
38' - Gelli riceve al limite e prova la conclusione: il pallone termina in corner dopo la deviazione di un difensore rossoblù.
31' - Il Cagliari cerca la reazione: una conclusione al volo di Sugamele termina di poco al lato.
27' - GOOOL DELLA LAZIO! Un brutto errore di Kehayov regala palla a Serra: la prima conclusione dell'attaccante viene respinta dal portiere, ma la ribattuta si infila in rete, portando avanti i biancocelesti.
14' - Cuzzarella entra in ritardo su Cogoni: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
10' - Grande quilibrio, ancora nessun acuto.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Cagliari, gara valida per la venticinquesima giornata di campionato. Reduci da quattro successi consecutivi, i ragazzi di Punzi vogliono continuare a inseguire i play-off, ora distanti solamente due punti. Di fronte ci saranno i rossoblù, diciassettesimi e in piena lotta per non retrocedere. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.