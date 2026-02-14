Atalanta, Zappacosta a Dazn: "Affrontiamo una squadra forte. Dovremo..."
14.02.2026 17:18 di Christian Gugliotta
Nel pre partita di Lazio - Cagliari, si è fermato ai microfoni di Dazn per presentare la sfida. Queste le sue dichiarazioni:
“Abbiamo riacquisito consapevolezza e capito che ogni gara è importante. Siamo un po’ in ritardo e sappiamo che ogni gara è decisiva. Cerchiamo di prepararle tutte al meglio per provare a vincere
“Il mister vuole un calcio molto propositivo, siamo abituati a proporre gioco e creare occasioni. Giochiamo per fare tanti gol, ogni partita nasconde le sue insidie. Cerchiamo di non snaturarci e proporre il nostro gioco come sempre”.
“Olimpico vuoto? A noi questo non deve toccarci, dobbiamo essere noi stessi. Sappiamo di affrontare una squadra forte, dobbiamo rimanere concentrati e fare il massimo per vincere”.
