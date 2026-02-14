Lazio - Atalanta, l'Olimpico è spettrale: l'assenza dei tifosi fa "rumore"
La Lazio, dopo aver conquistato il pass per la semifinale di Coppa Italia, torna di nuovo in campo per affrontare l'Atalanta nella venticinquesima giornata di Serie A. Un big match che in palio mette punti pesantissimi per entrambe, ma che ancora una volta non avrà la cornice di pubblico che avrebbe meritato.
I tifosi proseguono la protesta contro la società e anche in questa occasione hanno ribadito la loro posizione, non entreranno allo stadio ma sosterranno la squadra del cuore da Ponte Milvio, il loro luogo di ritrovo. Il clima è spettrale, la loro assenza fa molto più rumore di un Olimpico pieno.
