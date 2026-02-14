Lazio - Atalanta è anche Raspadori contro... Lotito: ora cerca la vendetta
RASSEGNA STAMPA - Sfida dal campo alla tribuna. Lazio - Atalanta sarà anche Raspadori contro Lotito. Il centravanti è passato a gennaio in nerazzurro, lasciando dopo soli sei mesi l'Atletico Madrid. Era un'esplicita richiesta di Sarri sul mercato, che l'avrebbe voluto in attacco dopo la cessione di Castellanos. La società biancoceleste ha provato a prenderlo, ma senza successo.
Per questo l'ex Napoli è finito a Bergamo, dopo essere stato accostato anche alla Roma. Dopo il 'no' incassato, su di lui Lotito era stato categorico: "Raspadori chi è, Maradona? Non ha mai giocato. Poi vedremo se è meglio quello nostro oppure Raspadori". Come riportato da Tuttosport, a Jack quelle parole non sono piaciute per niente, per questo ora all'Olimpico cerca il riscatto proprio contro il patron della Lazio.