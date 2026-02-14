Lazio, Taylor affaticato ma presente: anche contro l'Atalanta ci sarà

14.02.2026 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Taylor affaticato ma presente: anche contro l'Atalanta ci sarà
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Senza Basic a dargli il cambio, toccherà ancora a Kenneth Taylor. Da quando è arrivato alla Lazio, l'olandese è sempre andato in campo dall'inizio. Sarri lo sta sfiancando: "Non ho mai corso così tanto", aveva detto dopo la gara di Coppa Italia contro il Bologna. E ora, complice l'infortunio del croato (si è fermato contro la Juventus, proverà a tornare per il Cagliari), giocherà anche da affaticato. 

Come riportato da Il Messaggero, il numero 24 biancoceleste non è al meglio, ma stringerà i denti e sfiderà da subito l'Atalanta. Insieme a lui si rivedrà Cataldi dal primo minuto (mercoledì è andato in panchina per Rovella) e Dele-Bashiru, protagonista all'ultima al Dall'Ara. Pre-allertato comunque Belahyane, potrebbe subentrare nel secondo tempo per far respirare proprio lo stacanovista Taylor. 

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.