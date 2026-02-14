Atalanta, i convocati di Palladino per la Lazio: la scelta su Scamacca
14.02.2026
A poche ore dalla sfida contro la Lazio di campionato, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha diramato la lista dei calciatori convocati. È presente Scamacca, infortunato contro la Cremonese. Di seguito tutti i nomi.
- Ahanor Honest (69)
- Bakker Mitchel (5)
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Carnesecchi Marco (29)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Kossounou Odilon (3)
- Krstović Nikola (90)
- Musah Yunus (6)
- Pašalić Mario (8)
- Raspadori Giacomo (18)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
