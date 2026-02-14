Ex Lazio, Tudor l'ha rifatto! Dopo l'esonero arriva un nuovo top club
Dalla Lazio, alla Juve e ora il Tottenham. Riguardandola tra qualche anno la carriera di Igor Tudor potrebbe essere paragonata a quella di un allenatore top a livello internazionale. Eppure il rendimento dice altro. Bene con la Lazio, ma a fine addio è arrivato l'addio, per poi rifar bene con la Juve ed essere esonerato la stagione seguente. Ora gli Spurs puntano su di lui per portare l'anno a compimento e forse la scelta potrebbe anche non essere così sbagliata.
Igor Tudor si è confermato un ottimo allenatore nel ruolo da traghettatore, quando c'è da prendere in mano una squadra per portarla verso l'obiettivo minimi. Ci sarà questo probabilmente nella scelta di un Tottenham che dopo l'esonero di Thomas Frank cerca di evitare di finire, nuovamente, nella parte destra della classifica di Premier League.
LE PAROLE DI TUDOR - "È un onore entrare a far parte di questo Club in un momento importante. Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: dare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita. C'è una grande qualità in questa squadra e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati".