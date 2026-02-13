Lazio, Mattioli sicuro su Sarri: "Ha capito il progetto della società"
13.02.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
In collegamento a Radio Radio, Mario Mattioli ha parlato del lavoro di Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico da quest'estate sta affrontando un situazione piuttosto complicata, sia in campo che extra campo. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Sarri ha capito bene il progetto della società, sia che vada via sia che rimanga lui. E quindi è abbastanza tranquillo. Sia che lo abbia accettato o meno, lui mi sembra sereno".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.