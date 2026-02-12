Bologna - Lazio | Taylor stremato, non ha mai corso così tanto: il retroscena

Kenneth Taylor è il nuovo punto di riferimento del centrocampo della Lazio. Lo è per Sarri, lo è per i suoi compagni. Un riferimento tecnico che a Roma mancava da tempo, soprattutto adesso che la rosa biancoceleste è falcidiata dagli infortuni. Nella sfida contro il Bologna ha giocato per tutta la gara, così come a Torino contro la Juventus. In realtà, da quando è arrivato a Roma ha giocato sempre, saltando solo pochi minuti finali.

Nel post-partita, scaricata l'adrenalina, l'olandese era stremato. Secondo quanto rivelato da Lazio Style Channel, Taylor era visibilmente stanco e proprio per questo gli è stato chiesto se avesse mai corso così tanto. "No", questa la sua risposta. Il gioco di Sarri è dispendioso, neanche un'intera carriera in una squadra come l'Ajax può abituarti a questo. Uno stimolo in più per lui, una certezza in più per il mondo biancoceleste.