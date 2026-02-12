Lazio, cauto ottimismo per le condizioni di Pedro: le ultime
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha battuto il Bologna, campione in carica, ai quarti di Coppa Italia, ma a macchiare parzialmente una serata altrimenti positiva è stato l’infortunio di Pedro.
A pochi secondi dall’intervallo, dopo un contrasto con Odgaard, la caviglia destra dello spagnolo si è piegata in maniera innaturale. L’attaccante non è riuscito a rimettere il piede a terra ed è stato costretto a lasciare il campo sorretto a braccia, in lacrime, tra gli applausi di tutto il Dall’Ara, che si è alzato in piedi per rendere omaggio a un campione senza tempo.
Pedro è stato trasportato immediatamente in ospedale per gli accertamenti del caso, che fortunatamente avrebbero escluso una frattura del perone. L’ipotesi più probabile è quella di una forte distorsione alla caviglia, ma, come scrive il Messaggero, se ne saprà di più nella giornata di oggi.