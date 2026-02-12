Atalanta, De Ketelaere rischia 3 mesi di stop: il suo sostituto
Charles De Ketelaere ha riportato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Il dolore, accusato dopo un tiro in porta durante il riscaldamento della sfida contro la Cremonese, si è rivelato essere qualcosa di ben più serio di un semplice fastidio.
Volato in direzione Bruxelles, le prossime ore saranno decisive. Lo staff medico valuterà se tentare la via conservativa (pochi settimane di stop), ma l'ipotesi appare difficile. Lo scenario più probabile porta all'intervento chirurgico in artroscopia: in questo caso, i tempi di recupero si allungherebbero fino a 3 mesi, o quantomeno fino alla sosta per le Nazionali di fine marzo.
L'assenza di CDK pesa come un macigno. Ora la palla passa alle alternative. Contro la Cremonese, Lazar Samardzic ha risposto presente: il serbo è l'unico altro mancino puro sulla trequarti. C'è poi Mario Pasalic, fresco di record storico . L'Atalanta deve ricompattarsi sì, ma le soluzioni non mancano.