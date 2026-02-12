Lazio, la vittoria non cambia nulla: la protesta dei tifosi continua
RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna all’Olimpico dopo due gare consecutive in trasferta, quella di campionato a Torino e la sfida di Coppa Italia a Bologna. Sabato alle 18 i biancocelesti ospiteranno l’Atalanta, ma l’attenzione, oltre che sul campo, sarà rivolta anche alla risposta del pubblico.
La domanda che accompagna l’avvicinamento al match è una sola: quanti tifosi ci saranno sugli spalti? Al momento, scrive il Corriere dello Sport, sono stati venduti circa 2.700 biglietti per la gara contro la Dea, un dato destinato a incrociarsi con le scelte degli abbonati, divisi tra chi deciderà di essere presente e chi invece potrebbe proseguire la contestazione nei confronti della società.
Un copione già visto contro il Genoa, lo scorso venerdì 30 gennaio, quando all’Olimpico si presentarono appena 4.000 spettatori. Il resto del tifo organizzato aveva scelto di seguire la partita da Ponte Milvio, aderendo all’invito della Curva Nord e vivendo la serata a pochi chilometri dallo stadio.
La stessa forma di protesta è stata annunciata anche per Lazio-Atalanta. Il clima di sabato dipenderà ancora una volta dalla risposta degli abbonati, che complessivamente sono 29.918: da loro arriverà il segnale più chiaro sull’atmosfera che accompagnerà il ritorno all’Olimpico.