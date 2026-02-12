Lazio, Marusic entra nella top 10 dei più presenti: agganciato Immobile
RASSEGNA STAMPA - Quella di ieri, impreziosita anche dalla fascia di capitano al braccio, è stata la presenza numero 340 in maglia Lazio per Adam Marusic. Un traguardo dal valore storico, che consente al difensore montenegrino di salire al nono posto nella classifica all time dei biancocelesti. Come riporta il Corriere dello Sport, Marusic supera così Luca Marchegiani, ora undicesimo, e aggancia Ciro Immobile, sfiorato idealmente anche sul campo, considerando che fino a due settimane fa vestiva ancora la maglia del Bologna.
La scalata del montenegrino è destinata a continuare già nelle prossime partite: davanti a lui ci sono infatti Sergej Milinkovic-Savic con 341 presenze e Aldo Puccinelli a quota 342. Il sorpasso permetterebbe a Marusic di salire fino alla sesta posizione, con lo sguardo già rivolto alla Top 5, traguardo alla portata nella prossima stagione, visto che il quinto posto occupato da Senad Lulić dista 31 presenze, a quota 371.