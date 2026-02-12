Lazio, Cataldi a Radio TV Serie A: “Ora dobbiamo rimanere umili”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Bologna - Lazio, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto in zona mista ai microfoni di Radio TV Serie A. Di seguito le sue parole: “Penso che venivamo da una buona partita fatta a Torino con la Juve, al di là del risultato ci è rimasto un po' d'amaro per aver preso il 2-2 agli ultimi secondi. Non era facile venire qua e fare una buona partita come abbiamo fatto. Siamo stati bravi a riprenderla dopo essere andati sotto, poi i rigor sono sempre una lotteria un po' particolare”.

“Siamo contenti che ci andiamo a giocare questa semifinale e io sono contento se la squadra fa bene. Penso che abbiamo fatto un buon calcio rispettando gli avversari, conosciamo il modo di giocare delle squadre di Italiano. Siamo arrivati qui con grande rispetto e umiltà. Dobbiamo rimanere umili perché in questi momenti bisogna unirsi un po' di più e penso che lo stiamo facendo”.