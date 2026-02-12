Lazio, Sarri su Maldini: "Ha qualità importanti. Se fa passi in avanti..."
12.02.2026 00:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di SportMediaset, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato della crescita di Daniel Maldini da centravanti dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. Di seguito le sue parole.
"Maldini? Se riesce a fare passi in avanti può fare il ruolo da punta. In questa partita lo volevamo un attaccante centrale che venisse fuori. Maldini ha qualità importanti dal punto di vista tecnico e fisico, non riesce a sfruttarle al 100% ancora ma io la speranza ce l’ho”.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.