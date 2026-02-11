Lazio, l'attesa e poi l'esultanza: "Quel fischietto, quella sensazione" - VIDEO

11.02.2026 23:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Taylor dal dischetto in minuti che sembrano interminabili, il tiro, la rete e la Lazio che vola in semifinale di Coppa Italia. Dall'altro lato in panchina l'attesa e poi la gioia, le esultanze di Sarri e dei giocatori. Un momento unico quello vissuto al Dall'Ara che la società ha celebrato con un video social.

"Quel fischietto. Quella sensazione. Semifinali".

