Lazio, la società ricorda Eriksson nel giorno del suo compleanno - FT
05.02.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il 5 febbraio è una data cara a tutti i tifosi della Lazio. Oggi, infatti, Sven Goran Eriksson avrebbe compiuto 78 anni. Impossibile non ricordare il tecnico più vincente della storia dei biancocelesti scomparso il 26 agosto del 2024.
Anche la Lazio ha voluto ricordarlo con un post social con uno scatto di una delle sue ultime apparizioni all’Olimpico.
Oggi Sven-Göran Eriksson avrebbe compiuto 78 anni 🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/sKYTcIPvFr— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 5, 2026
