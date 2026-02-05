Ex Lazio | Immobile, com'è andato l'esordio con il Paris FC
L’avventura di Ciro Immobile come nuovo giocatore del Paris FC è ufficialmente iniziata. L’ex bomber della Lazio ha fatto il suo esordio negli ottavi di Coppa di Francia nella sfida contro il Lorient.
Il Paris FC è stato eliminato ma la prestazione di Immobile è stata comunque positiva. Entrato al 60’, quando il risultato era ancora sull’1-0, al primo pallone toccato l’attaccante ha sfiorato la rete del pareggio che, senza dubbio, avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.
I tifosi lo hanno accolto comunque nel migliore dei modi con lo Stade du Moustoir che gli ha riservato solo applausi.
