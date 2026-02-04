Andone rivela: "Mi ha cercato la Lazio! Ecco com'è andata"
Nel podcast 'Balear en Joc', l'attaccante Florin Andone ha parlato della sua prima stagione vissuta al Deportivo La Coruña nel 2016/17, rivelando l'interesse della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Firmare per il Dépor è stata una delle migliori decisioni della mia vita. Dopo la prima stagione iniziarono a chiamarmi mille squadre. Avevo offerte dalla Premier, Olympiakos, Galatasaray, Sporting Portogallo, Lazio, Fiorentina, club cinesi che offrivano cifre folli… Ma avevo una clausola di 30 milioni e il Depor non voleva vendermi. Parlammo con il club dicendo che non c'erano problemi: 'Rinnoviamo perché qui sto davvero bene, ma dovete alzarmi lo stipendio perché da altre parti mi offrono il doppio'. Il Depor disse di no, iniziammo a discutere per mesi e io volevo andarmene. Arrivò un'offerta del Brighton da 17 milioni e rifiutarono perché il 30% spettava al Cordoba".