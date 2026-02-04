Ex Lazio | Marchetti e la sua top 11: presenti Candreva, Klose e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

All'interno dell'ultima edizione di Sportweek, l'ex portiere Federico Marchetti ha stilato la sua personalissima 'Top 11' composta da giocatori con cui ha giocato. All'interno sono presenti diversi suoi compagni ai tempi della Lazio, come De Vrij, Radu, Candreva, Felipe Anderson, Klose e Immobile. Di seguito le sue scelte e la spiegazione.

TOP 11 (3-4-3): Buffon; De Vrij, Astori, Radu; Candreva, Pirlo, De Rossi, Felipe Anderson; Klose, Immobile, Di Natale. All.: Allegri.

Stefan De Vrij: È arrivato alla Lazio il primo anno di Pioli e siamo arrivati terzi. Il primo a garantire qualità nella partenza dal basso, averlo davanti mi trasmetteva tranquillità.

Stefan Radu: Mi diceva sempre che sarebbe voluto diventare il giocatore con più presenze nella storia della Lazio: ce l'ha fatta. Un amico, e quante battaglie insieme...

Antonio Candreva: All'inizio faticava, poi ha fatto un gol contro il Napoli e da lì è cambiato tutto. Insieme abbiamo festeggiato la Coppa Italia battendo la Roma in finale.

Felipe Anderson: È arrivato giovanissimo, poi con Pioli è esploso. Era un ragazzo un po' timido, però quando ha iniziato a ingranare vinceva le partite da solo.

Ciro Immobile: Veniva da anni un po' così, ho capito subito che l'ambiente Lazio lo avrebbe esaltato. E infatti negli anni successivi ha scritto la storia.

Miroslav Klose: Leggendario, già dal ritiro si capiva che era di un'altra categoria. Un carro armato, andava a duemila anche poco prima di smettere.