Open Var | Lazio - Genoa, Tonolini e il fallo di mano di Ostigard: "Lavoro eccellente"
Nell'ultimo episodio di Open VAR, l'ex arbitro Mauro Tonolini ha parlato del rigore assegnato nel finale alla Lazio contro il Genoa per il tocco di mano di Ostigard. Di seguito le sue parole.
“Il lavoro della Sala VAR qui è eccellente, sono riusciti a scovare questo fallo di mano punibile di Ostigard e a richiamare giustamente Zufferli al monitor. Rigore assolutamente corretto. È stata una gara ricca di episodi con tensioni anche nel finale, è importante per i ragazzi avere le condizioni per andare al monitor nella maggior serenità possibile. Zufferli non ha avuto una serata fortunata: detto del primo, che era molto al limite, e del terzo, che ha una sua complessità anche solo di visuale, sul secondo ci saremmo aspettati che potesse vederlo dal campo”.