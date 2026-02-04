Open Var | Lazio - Genoa, Tonolini sul rigore di Gila: "È chiarissimo, vi spiego"
04.02.2026 16:20
Durante l'ultimo episodio di Open Var, l'ex arbitro Mauro Tonolini ha parlato del rigore concesso al Genoa contro la Lazio per il fallo di mano di Gila, che ha intercettato il tiro di Malinovskyi. Di seguito la sua spiegazione: “Il rigore è chiarissimo, senza alcun dubbio. È un tiro intercettato con un braccio fuori sagoma e molto largo da parte di Gila”.
