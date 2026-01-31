Juve - Lazio, le probabili formazioni: Sarri riflette sull'undici
Dopo la vittoria ritrovata in casa contro il Genoa, la Lazio si sposta in trasferta a Torino per sfidare la Juventus. Mancherà Pellegrini, squalificato, così come Zaccagni, che rischia di stare fuori un mese per un problema muscolare. Sarri perderà definitivamente anche Romagnoli, in partenza per l’Al Sadd; sarà invece convocato il nuovo acquisto Przyborek, in attesa di ulteriori colpi di mercato (Diogo Leite su tutti). Di fronte a Provedel giocheranno ancora Gila e Provstgaard al centro, con Marusic e Pellegrini verso la conferma sulle fasce. È ancora out Patric. A centrocampo spazio a Cataldi in regia, con Taylor e Basic come mezzali. Desinati alla panchina sia Vecino che Dele-Bashiru. In attacco, in assenza di Zaccagni (rischia un mese di stop), possibile di nuovo l’impiego dal primo minuto di Pedro a sinistra. Al centro è aperto il ballottaggio tra Dia, Maldini e Ratkov; Noslin è destinato ad andare via nei giorni finali del mercato. A destra può spuntarla nuovamente Isaksen su Cancellieri.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. All.: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini, Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Belahyane, Vecino, Dele-Bashiru, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.