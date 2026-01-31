Zazzaroni: "O si fa la Lazio o si muore. Lotito, è solo questione di tempo..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La situazione della Lazio adesso non è più recintata, anche chi vive al di fuori del contesto biancoceleste ha aperto gli occhi. Adesso tutti sono dalla parte dei laziali, si schierano con i tifosi. Anche il direttore del Corriere dello Sport non può più fare finta di nulla, perché alla fine "O si fa la Lazio o si muore", come ha scritto nel suo editoriale odierno. Poi continua: "Rinascere è più difficile di morire e disertare lo stadio significa fare tabula rasa, sentimentalmente, di vent’anni di promesse mantenute solo parzialmente o addirittura tradite. [...] I laziali sono stanchi del loro presidente, così stanchi da chiamarlo gestore non riconoscendogli neppure i meriti pregressi".

I tifosi hanno fatto la voce grossa, il silenzio assordante dell'Olimpico ha fatto il suo dovere. Zazzaroni entra in profondità e analizza il peso della contestazione, si è arrivati a un punto di non ritorno: "Per protestare i tifosi della Lazio non infrangono vetrine, ma lasciano che nello specchio si rimiri colui che considerano l’artefice di ogni nequizia. Lui, da solo. E tutto il mondo fuori. Qualcosa significherà. Lotito non è stupido. Tutt’altro. Per chi vuol vedere e per chi vuol sapere è solo questione di tempo".

In conclusione, Zazzaroni invita il presidente Lotito a una riflessione profonda, perché forse è arrivato il momento di passare la mano: "Non riesco a individuare un modo col quale Lotito possa riuscire a ricomporre la frattura con i tifosi recuperando un minimo di consenso. Nel corso di una delle tante “telefonate rubate”, ha detto che la Lazio vale un miliardo e mezzo o giù di lì. Ma quanto vale la Lazio senza i laziali? Senza la passione, Lotito è proprietario di niente".