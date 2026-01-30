Lazio - Genoa, Vasquez a Dazn: "De Rossi ci dà energia. Con Zufferli..."
30.01.2026 23:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Johan Vasquez è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio - Genoa, gara vinta 3-2 all'ultimo minuto dai biancocelesti. Ecco di seguito le parole del centrale:
"L’episodio finale dispiace ma alla fine usciamo da qui con la testa alta, dobbiamo continuare così. Cosa mi ha detto Zufferli? Cose di campo che rimangono lì, provo ad aiutare la squadra, dobbiamo essere consapevoli che sul 2-2 bisogna pensare a portare la partita a casa. De Rossi? Ci ha trasmesso energia, oggi lo abbiamo dimostrato benissimo, non abbiamo mollato fino alla fine".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.