Lazio - Genoa, tre rigori assegnati dal Var: l'analisi di Marelli

Una sfida in cui senza dubbio non sono mancati gli episodi quella dell'Olimpico da Lazio e Genoa con ben tre calci di rigore assegnati da Zufferli, tutti dopo revisione al Var.

Al termine della gara ecco l'analisi di Luca Marelli ai microfoni di Dazn: “Si è concretizzato questa sera quello che è l’incubo degli arbitri ovvero i tocchi di mano: difficilmente verrà penalizzato Zufferli per non aver fischiato nessuno dei tre rigori difficilissimi da vedere in campo. Il primo è un calcio di rigore che va assegnato perché è vero che c’è stato un tocco di Ostigard ma poi il pallone schizza sul braccio di Martin che è sempre largo e ad aumentare il volume corporeo".

"Il secondo episodio è quello del tocco di braccio di Gila, se anche avesse toccato prima il ginocchio e poi il braccio di Gila sarebbe stato comunque punibile perché il braccio si muove verso la palla. Rigore evidente, questo è l’unico che Zufferli poteva vedere in campo perché era in buona posizione".

"Allo scadere il terzo calcio di rigore assegnato per un tocco di braccio impossibile da vedere di Ostigard che interviene con il braccio che è molto oltre la sagoma. Nessun dubbio anche in questo caso, rigore evidente”.

