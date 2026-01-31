FORMELLO - Lazio, Sarri verso la Juve: out Pellegrini. E il mercato...
FORMELLO - La Lazio riparte con una vittoria contro il Genoa, decisivo il rigore nel finale di Cataldi. Sarà una settimana lunga per la squadra di Sarri fino alla prossima partita contro la Juventus: si giocherà domenica 8 febbraio, dopo la fine del mercato.
Il tecnico biancoceleste dovrebbe salutare (questa volta per davvero) definitivamente Romagnoli, in partenza verso l'Al Sadd in Qatar. Nei prossmi giorni accoglierà il suo sostituto, probabilmente Diogo Leite, in arrivo dall'Union Berlino.
In più, alla rosa si aggiungerà Adrian Przyborek, trequartista polacco classe 2007 sbarcato a Roma in giornata e che sabato mattina svolgerà le visite mediche. Ma non sono esclusi altri acquisti. Contro la Juventus mancherà sicuramente Pellegrini: ammonito all'Olimpico, era diffidato.