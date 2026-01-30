Genoa, De Rossi a Dazn: "C'è rammarico, noi anche meglio della Lazio"
Torna a vincere la Lazio che batte 3-2 il Genoa in una gara al cardiopalma vinta solo al 100esimo minuto grazie al rigore trasformato da Cataldi. Al termine della gara questa l'analisi di De Rossi ai microfoni di Dazn: "Come accetto questo risultato? Fa parte del calcio di oggi, fa parte di queste sorprese che arrivano da fuori, lo accetti. C’è rammarico ma c’è anche lucidità. Oggi abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio".
"Sono contento della prestazione dei ragazzi anche se torniamo a perdere punti al 100esimo minuto ma il calcio è questo. Dobbiamo accettare anche che diventa complicato difendere e giocare, dovremo lavorare tantissimo su questo. A parte l’ultimo episodio quella di oggi era una gara che avremmo portato a casa meritatamente".
"Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque, un punto sarebbe stato importante per la classifica. Io indosso e difendo i colori del Genoa poi quella che è stata la mia carriera la sento pochissimo ora".
