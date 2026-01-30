Lazio | Cucchi: "Il gol di Cataldi e il bacio sullo stemma, quello che ci voleva!"
La Lazio vince contro il Genoa: decisivo finisce per essere il calcio di rigore assegnato in pieno recupero dall'arbitro Zufferli, e concretizzato in rete da Danilo Cataldi. Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha condiviso la propria analisi su X, come accade di consueto al termine di ogni partita dei biancocelesti.
"Cataldi che segna il rigore e bacia lo stemma della Lazio era proprio quello che ci voleva oggi... Secondo tempo assai più vivace del primo. Lazio brava a portarsi sul 2-0, Genoa bravo a rimanere in partita e rimontare. Lazio di grande temperamento. Forza!", il messaggio scritto dal giornalista e tifoso biancoceleste.
