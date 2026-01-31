Calciomercato Lazio | Nuovo tentativo per Frattesi: è sfida al Nottingham
CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi rimane in cima alla lista dei desideri della società biancoceleste. Il Nottingham Forrest sta spingendo forte, ma la Lazio non molla il centrocampista. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro complessivi per giugno.
Per riuscire a convincere l'Inter, la Lazio arriverebbe anche ad alzare la parte onerosa subito a gennaio, ma senza alzare la cifra nel suo complesso. La volontà del calciatore può fare la differenza: Frattesi vuole la Lazio, è convinto che nella Capitale giocherebbe titolare e sa che con Sarri può crescere ancora di più.
Frattesi vuole giocare e mettersi in mostra, in estate ci sarà il Mondiale e non vuole rischiare di uscire dai radar di Gattuso. La Premier League resta una vetrina importante, il club nerazzurro preferirebbe cederlo proprio al Nottingham Forrest, ma il calciatore non ha ancora sciolto le riserve. In queste ore di attesa, la Lazio spera che la situazione di stallo alla fine la premi.
