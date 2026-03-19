Lazio, la Coppa Italia non basta: Sarri attende garanzie per il futuro
RASSEGNA STAMPA - Nel mare di incertezze in cui la Lazio naviga da qualche tempo, il futuro di Maurizio Sarri rappresenta forse l'incognita più importante. Per salvare la stagione attuale e rendere più eccitante quella successiva, Mau cercherà a tutti i costi di trionfare in Coppa Italia, regalando al club la possibilità di giocare di tornare in Europa. Il suo futuro, però, più che al trofeo, sembra essere legato a determinati fattori, delle garanzie che si aspetta di ricevere dalla società.
Il rapporto tra Lotito e tifosi è ai minimi storici e il tecnico, così legato al popolo laziale, si aspetta un cambio di rotta. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a un progetto mercato convincente, Sarri vorrebbe, dunque, anche un mutamento delle condizioni ambientali. Il desiderio sarebbe quello di dar vita a un "anno uno", e non di andare incontro a un altro "anno zero" come paventato di recente.
Da qui a fine stagione, all'Olimpico tornerà a regnare un silenzio spettrale e, per riportare la passione dei laziali allo stadio, servirà un cambio radicale. La Coppa Italia è passata in secondo piano agli occhi di molti tifosi e probabilmente anche a quelli di Sarri, che ha dichiarato: "l'esito della Coppa non cambia il futuro". Si tratterebbe solo di una gioia momentanea, destinata a durare poco senza un progetto per rilanciare il club e un passo verso la costruzione di un dialogo con la tifoseria. L'eventuale permanenza del Comandante sembra legata a ciò.