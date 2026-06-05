Lazio, Gattuso e l’acquisto “a tutti i costi”: cosa ha chiesto a Lotito e Fabiani
RASSEGNA STAMPA - È più consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare a Formello Rino Gattuso dopo il vertice andato in scena con Lotito e Fabiani. Non solo in campo, ma anche in un’estate che in casa Lazio rischia di essere segnata ancora una volta da un mercato a saldo zero.
Nonostante questo, le richieste di Gattuso a Lotito e Fabiani riguardano ancora almeno quattro acquisti, di cui uno - il sostituto di Romagnoli - che è già stato promesso dalla società. Ma non finisce qui: come riporta il Messaggero c’è una cosa che il tecnico della Lazio pretende “a tutti i costi”.
Gattuso ha infatti insistito durante l’incontro con Lotito e Fabiani sull’acquisto di un attaccante e ha ottenuto anche una parziale apertura da parte del club, che ha comunque chiesto al tecnico di lanciare Ratkov, arrivato a gennaio alla Lazio e poco utilizzato finora.
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