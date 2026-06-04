Calciomercato Lazio | Pedullà: "Napoli pronto a farsi avanti per Gila"
CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio il mercato in uscita continua a muoversi e tra gli osservati speciali c'è anche Mario Gila. Sul difensore c'è un forte interesse del Napoli con la società biancoceleste che dovrà decidere se accettare un'eventuale offerta oppure decidere di trattenere lo spagnolo ma poi perderlo a zero.
Sulla questione queste le parole di Alfredo Pedullà: "Ci saranno cinque/sei giorni di silenzio da parte del Napli che poi si farà avanti con un'offerta. Gila è molto legato alla Lazio ma per lui questa è un'occasione molto importante. La Lazio dovrà decidere cosa fare, vista anche la partenza di Romagnoli, con il rischio di perdere entrambi i centrali subito o scegliere se poi lasciare andare Gila a zero".
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