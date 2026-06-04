Lazio, Zenga esalta Motta: "La scuola italiana resta di altissimo livello"
04.06.2026 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Durante 'Calciomercato - L'originale' su SkySport, Walter Zenga ha parlato del livello dei portieri italiani tra Serie A ed estero citando anche Edoardo Motta della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “La scuola italiana, anche senza Donnarumma, con Carnesecchi, Caprile, Falcone, Motta, Vicario e tanti altri resta di altissimo livello”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.