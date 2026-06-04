Italia ok contro il Lussemburgo ma gli ascolti non premiano Baldini: il dato
04.06.2026 15:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Buona la prima, seppur amichevole, per Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia. Gli Azzurri hanno battuto il Lussemburgo imponendosi per 1-0 con la rete di Pio Esposito ma il match, e non sarebbe potuto essere altrimenti, non ha certo entusiasmato gli animi.
La sfida, trasmessa su Rai 1, ha infatti conquistato 3.995.000 utenti con uno share del 21.7%. Un dato decisamente negativo visto che, quella di ieri, è la gara della Nazionale meno vista da marzo 2024, in quell'occasione la sfida era quella tra Italia e Venezuela, conclusa 2-1 per gli azzurri.
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