Lazio, Ambrosini su Stam: “Una volta buttò Gattuso nella cesta dei panni sporchi”
Nella terza puntata del podcast Caro Amico, Massimo Ambrosini racconta un siparietto ai tempi del Milan che ha visto coinvolti l’ex difensore biancoceleste Jaap Stam e Rino Gattuso, prossimo allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.
“Una volta abbiamo deciso di stuzzicare Stam, che aveva perso una partitella e all’epoca per noi le partitelle erano tutto. Eravamo in squadra io, Pirlo e Gattuso. E diciamo a Rino di dire a Stam che aveva perso”.
“Andiamo negli spogliatoi e lui fa a Jaap: ‘Hai perso anche oggi eh’. E lui, un po’ in italiano, gli dice di lasciarlo stare. Negli spogliatoi c’erano le ceste in cui al termine dell’allenato tu buttavi le maglie. Alla terza volta ha preso Rino e ce l’ha buttato dentro a testa in giù, poi ha preso la cesta e l’ha portata via”.