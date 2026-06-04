Lazio, Ambrosini su Stam: “Una volta buttò Gattuso nella cesta dei panni sporchi”

04.06.2026 12:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Ambrosini su Stam: “Una volta buttò Gattuso nella cesta dei panni sporchi”
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Nella terza puntata del podcast Caro Amico, Massimo Ambrosini racconta un siparietto ai tempi del Milan che ha visto coinvolti l’ex difensore biancoceleste Jaap Stam e Rino Gattuso, prossimo allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.

Una volta abbiamo deciso di stuzzicare Stam, che aveva perso una partitella e all’epoca per noi le partitelle erano tutto. Eravamo in squadra io, Pirlo e Gattuso. E diciamo a Rino di dire a Stam che aveva perso”. 

Andiamo negli spogliatoi e lui fa a Jaap: ‘Hai perso anche oggi eh’. E lui, un po’ in italiano, gli dice di lasciarlo stare. Negli spogliatoi c’erano le ceste in cui al termine dell’allenato tu buttavi le maglie. Alla terza volta ha preso Rino e ce l’ha buttato dentro a testa in giù, poi ha preso la cesta e l’ha portata via”. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.