Lazio, Lotito è arrivato a Formello: ora la cena con Gattuso - VIDEO
03.06.2026 21:10 di Christian Gugliotta
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
AGGIORNAMENTO ORE 21:10 - Il presidente Lotito è arrivato a Formello. Ora ci sarà la cena con il nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL'ARRIVO DI LOTITO
AGGIORNAMENTO 16.05 - Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha lasciato il Centro Sportivo di Formello.
Gennaro Gattuso è a Formello. Il nuovo tecnico della Lazio è arrivato nel centro sportivo biancoceleste, dove è pronto a incontrare il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Insieme a lui, presenti anche il vice Luigi Riccio, il dirigente Alberto Bianchi, il Team Manager Stefan Derkum Di seguito le immagini del suo arrivo.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL'ARRIVO
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.