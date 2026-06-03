Amichevoli, l’Albania stecca il primo test: Hysaj e compagni si arrendono a Israele
03.06.2026 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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L’Albania non supera il primo dei due test in programma, la squadra guidata dal ct Maran è uscita sconfitta dall’amichevole con Israele. Agli avversari è bastato un gol di Gloukh per la vittoria. 90’ minuti in campo per Hysaj che durante il match ha rimediato anche un’ammonizione. Il prossimo appuntamento sarà con il Lussemburgo, si disputerà sabato 6 giugno alle 20:00.
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