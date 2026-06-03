Lussemburgo - Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Baldini
03.06.2026 19:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Tutto pronto all'esordio di Silvio Baldini sulla panchina dell'Italia. Questa sera, gli azzurri, scenderanno in campo in un'amichevole contro il Lussemburgo e i volti nuovi non mancheranno di certo.
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Mica Pinto; V. Thill, Martins, Olesen, De Sousa, Bohnert; Sinani. Ct: Strasser.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Baldini.
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