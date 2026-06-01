Calciomercato Lazio | L'Inter avanza per Provedel: i dettagli
01.06.2026 23:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'Inter stringe la presa su Ivan Provedel. A conferma di quanto vi avevamo anticipato a gennaio, il club nerazzurro ha messo nel mirino il portiere della Lazio, in scadenza nel 2027. Chivu vuole un interprete esperto da affiancare a Josep Martinez per la prossima stagione e la scelta pare essere ricaduta proprio sul classe 1994.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, a metà di questa settimana è previsto un incontro tra l'agente di Provedel e la Lazio per concordare le modalità d'uscita. L'estremo difensore è sempre più sulla via per Milano.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.