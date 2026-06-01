Lazio, Lotito si fa da parte? Storace stuzzica i tifosi
01.06.2026 16:10 di Christian Gugliotta
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Sulla piattaforma X è andato in scena un curioso scambio di battute tra Francesco Storace e alcuni tifosi biancocelesti. Sotto un post pubblicato dall'ex presidente della regione Lazio, un tifoso ha domandato: "Si fa da parte finalmente?", riferendosi al patron biancoceleste Claudio Lotito.
Un secco "Sì", questa la risposta data da Storace, che poi ha replicato con un "Me sa" al commento di un altro supporter: "Lo stanno scaricando...sento un'aria frizzantina". "Dici che è giunto il momento?", ha chiesto un terzo utente. "Così finisce sta palla", ha risposto il politico. Semplice ironia o qualcosa di più?
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.