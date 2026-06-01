Italia, Soncin sulla convocazione di Visentin: "È molto contenta, la sorpresa..."

Il ct dell'Italia Femminile, Andrea Soncin, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dove si sta tenendo il ritiro delle azzurre in vista del doppio impegno di qualificazione al Mondiale contro Serbia (venerdì 5 giugno a Pisa, ore 18:15) e Svezia (martedì 9 giugno a Goteborg, ore 19:00).

Il commissario tecnico, a proposito delle convocazioni, ha raccontato come Visentin - giocatrice della Lazio Women - abbia vissuto la chiamata in Nazionale maggiore: "La sorpresa è più all'esterno perché lo scorso anno ha fatto un percorso all'interno dell'Under 23, che è come fosse una rosa allargata della maggiore, spesso le ragazze si allenano con noi e fanno comunque esperienza internazionale. Lei è rimasta molto contenta di questa chiamata e ora deve trasformarla in adrenalina per dimostrare di poter stare a questi livelli e dare il suo contributo".

Poi, pensando alle sfide, ha dichiarato: "Si tratta di un raduno diverso più che difficile, ci sono tante condizioni differenti all'interno del gruppo. Abbiamo già vissuto il fatto di radunarci a fine stagione e la gestione del gruppo squadra è cambiato in questi anni perché abbiamo giocatrici che giocano all'estero e hanno periodi d'impiego diversi da chi gioca in Italia. Ringrazio la disponibilità dei club nell'accompagnare le ragazze che non erano impegnate a questo raduno, lo staff è al lavoro per analizzare tutte le condizioni per arrivare al top in questo raduno. A facilitarmi il lavoro c'è la grande voglia di vestire l'Azzurro e la consapevolezza della grande opportunità che abbiamo davanti".

"Quando si arriva a questo punto, con questa classifica, la prossima partita è fondamentale. Il nostro obiettivo era giocarsi una possibile finale con la Svezia, ma prima serve una grande prestazione contro la Serbia per ottenere i tre punti. Serbia? C'è massima attenzione alle loro potenzialità, ma anche un grande lavoro su noi stesse per avere un calcio dominante che possa portare avanti la nostra idea di calcio".

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