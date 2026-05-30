Lazio, caccia al bomber: Gattuso vuole una squadra più offensiva

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha una priorità assoluta in vista della prossima stagione: sopperire alle mancanze accusate in fase offensiva durante questa stagione. Solo sei squadre hanno terminato la Serie A con un attacco meno prolifico di quello biancoceleste, troppo poco per una squadra come la Lazio.

Inoltre, c'è da considerare che Pedro è stato il miglior cannoniere della Lazio in stagione con 5 reti (l'anno scorso furono 14), ma il campione spagnolo a fine giugno andrà via e non ci sarà più per togliere le castagne dal fuoco. La lacuna è evidente, non si può far finta di nulla.Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, Gattuso è stato chiaro con Lotito e Fabiani: servono rinforzi in attacco.

Prima, però, la Lazio dovrà cedere degli interpreti. Il primo candidato a partire è Boulaye Dia, con appena 5 gol in 48 presenze. Il senegalese verrà riscattato in estate per circa 11 milioni di euro, ma verrà messo immediatamente sul mercato. Ratkov rimarrà, avrà più spazio, ma Gattuso necessiterà di un nuovo innesto, una punta che garantisca la doppia cifra. Un fondamentale il gol che neanche Noslin, nonostante la buona stagione, è riuscito a garantire con continuità. La Lazio non ha un bomber, trovarne uno deve essere la priorità assoluta.