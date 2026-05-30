La Lazio guarda in Turchia: non solo Unyay, c'è un altro nome nel mirino
30.05.2026 08:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda in Turchia, soprattutto per il reparto difensivo. Dopo aver registrato l'interesse per Arda Unyay, il Corriere dello Sport riporta dell'interesse per un altro difensore centrale del Galatasaray. Si tratta di Abdülkerim Bardakci, centrale classe 1994 con il contratto in scadenza nel 2027. Un profilo che garantirebbe esperienza internazionale e affidabilità immediata, ma i suoi 31 anni rappresentano un ostacolo rispetto alla politica perseguita dalla società.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.