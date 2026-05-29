WOMEN | Coppa Italia: le date ufficiali e quando giocherà la Lazio

29.05.2026 23:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Coppa Italia: le date ufficiali e quando giocherà la Lazio

Sarà ancora una stagione da tre competizioni la prossima per la Lazio Women. Non ci sarà la quarta, quella europea, dopo il quinto posto finale, ma le biancocelesti potranno riprovare tra pochi mesi a portare a casa piazzamenti prestigiosi o trofei. Intanto, la FIGC ha reso noti gli appuntamenti ufficiali della prossima Coppa Italia femminile.

La Lazio Women sarà testa di serie numero 5 e pertanto vedrà iniziare il proprio cammino nel secondo turno, in programma tra 19 e 20 dicembre. L’avversaria dovrebbe essere la vincente della gara tra Brescia e Genoa in programma tra 19 e 20 settembre. Di seguito tutte le date.

Turno Preliminare sabato/domenica 29-30/08/2026

1° Turno sabato/domenica 19-20/09/2026

2° Turno sabato/domenica 19-20/12/2026

Quarti di finale (andata) martedì/mercoledì/giovedì 19-20-21/01/2027 

Quarti di finale (ritorno) martedì/mercoledì/giovedì 16-17-18/02/2027  

Semifinali (andata) martedì/mercoledì/giovedì 16-17-18/03/2027 

Semifinali (ritorno) sabato 27/03/2027

Finale sabato/domenica 22-23/05/2027

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.