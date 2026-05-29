WOMEN | Coppa Italia: le date ufficiali e quando giocherà la Lazio
Sarà ancora una stagione da tre competizioni la prossima per la Lazio Women. Non ci sarà la quarta, quella europea, dopo il quinto posto finale, ma le biancocelesti potranno riprovare tra pochi mesi a portare a casa piazzamenti prestigiosi o trofei. Intanto, la FIGC ha reso noti gli appuntamenti ufficiali della prossima Coppa Italia femminile.
La Lazio Women sarà testa di serie numero 5 e pertanto vedrà iniziare il proprio cammino nel secondo turno, in programma tra 19 e 20 dicembre. L’avversaria dovrebbe essere la vincente della gara tra Brescia e Genoa in programma tra 19 e 20 settembre. Di seguito tutte le date.
Turno Preliminare sabato/domenica 29-30/08/2026
1° Turno sabato/domenica 19-20/09/2026
2° Turno sabato/domenica 19-20/12/2026
Quarti di finale (andata) martedì/mercoledì/giovedì 19-20-21/01/2027
Quarti di finale (ritorno) martedì/mercoledì/giovedì 16-17-18/02/2027
Semifinali (andata) martedì/mercoledì/giovedì 16-17-18/03/2027
Semifinali (ritorno) sabato 27/03/2027
Finale sabato/domenica 22-23/05/2027