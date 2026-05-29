Lazio, Taylor sceglie: ecco le caratteristiche del centrocampista ideale

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni della Lega Serie A Kenneth Taylor si è divertito anche a spiegare le caratteristiche ideali per un centrocampista. Queste le parole del calciatore della Lazio: “Difficile identificare di preciso le caratteristiche di un buon centrocampista. Penso che ognuno abbia qualità diverse. Ma comunque penso che un centrocampista qui debba correre molto, coprire molta distanza. I contrasti sono anche piuttosto importanti”.

“Allo steso tempo, almeno nella nostra squadra e per quello che l’allenatore vuole da noi, anche la costruzione è molto importante. Inoltre, ci si aspetta anche un contributo in fase offensiva. Perché, comunque, a centrocampo succede molto durante la partita. Cerchi di leggere e prevedere il gioco e le giocate, e di anticipare le situazioni”.

“Le immagini aiutano in questo, con l’analisi post partita o pre gara, anche nel fatto che impari a conoscere le qualità degli altri giocatori. Ma sul campo ovviamente conta anche il provare a immaginare quello che sta per accadere. L’ho imparato da Luis van Gaal, che chiese a tutto il gruppo di provarci. E devo ammettere che quando vado a dormire provo ad addormentarmi con le immagini della partita per vedere i miei momenti migliori e anche quelli della squadra”.