“Lazio… non solo calcio”, due giornate di sport a Velletri: l'evento

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Due giornate interamente dedicate allo sport con l'evento “Lazio… non solo calcio” che si sta svolgendo a Velletri e che si concluderà nella giornata di domani, sabato 30 maggio. Coinvolte 11 discipline della Polisportiva presenti sul territorio dei Colli Albani, ci saranno i rappresentanti di Aeromodellismo, Atletica Leggera, Automobilismo, Cinofilia, Pesistica e Scherma con gli studenti che hanno la possibilità di sperimentarsi nelle attività sportive supportati da atleti e istruttori.

Tantissimi i ragazzi presenti sulle tribune e grande partecipazione per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Un momento particolarmente emozionante è stato il lancio di Tommaso Conti, Paolo Filippini e Roberto Marini, scesi dal cielo con una grande bandiera tricolore tra gli applausi del pubblico. Nel corso della manifestazione poi, insieme al campione olimpico Luca Massaccesi e all’Osservatorio Nazionale sul Bullismo, si è parlato di rispetto, amicizia e dell’importanza di non lasciare mai indietro nessuno attraverso il progetto “Campioni di Vita – No al bullismo”. Un’iniziativa che punta a sensibilizzare le nuove generazioni.

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