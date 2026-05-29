Atalanta, inizia l'era Sarri: le richieste del tecnico sul mercato
RASSEGNA STAMPA - Da lunedì in avanti ogni giorno sarà quello giusto per l’annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ufficializzato l’addio di Palladino il tecnico ex Lazio potrà iniziare la sua nuova avventura e con lui anche il ds Cristiano Giuntoli.
Un cambiamento radicale in casa Dea soprattutto per quanto riguarda il modulo: addio difesa a 3, si passerà a quella a 4 e da qui partiranno le prime richieste di mercato.
In particolare un ruolo da coprire è quello che riguarda il regista puro sullo stile di quello che sono stati Cataldi e Rovella in questi anni alla Lazio. Questa potrebbe quindi essere la prima richiesta di Sarri una volta insediatosi a Bergamo .
L’altra questione riguarda la difesa con il tecnico che dovrà valutare il materiale a disposizione partendo da Bellanova e passando per Zappacosta, Zalewski, Bakker, Bernasconi e Palestra. Zappacosta ha già lavorato con Sarri nel 2018-2019, Bernasconi non dovrebbe avere problemi di adattamento così come Palestra.
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