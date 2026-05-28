Lazio, De Grandis: "Gattuso scelta vecchia e datata. Con questa rosa..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha commentato la scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso per la panchina biancoceleste.
"La scelta di Gattuso non mi piace. Non mi ha mai fatto impazzire Gattuso, non mi è piaciuta la gestione in nazionale e neanche nelle esperienze passate. Nella situazione attuale della Lazio, tecnica e ambientale, mi sarebbe piaciuto un allenatore giovane come Grosso o Abate. Mi sembra una soluzione vecchia e datata, non porta nulla di nuovo alla squadra. Peró ovviamente aspettiamo per capire come lavorerà. Non avere giocatori ai mondiali è emblematico della scarsa qualità della rosa, con questo livello di rosa ci voleva un altro tipo di allenatore. Alla stagione di Maurizio Sarri come voto voglio dare 7, alla squadra, per la disciplina dimostrata, posso solo dare un voto alto, alla tecnica ovviamente no".